Эксперт моды раскрыл, есть ли универсальный способ подобрать идеальный парфюм

Стилист Лисовец: парфюм раскрывает личность человека
Невозможно подобрать парфюм по каким-либо общим критериям, аромат выбирают по настроению и интересам, заявил в беседе с «Газетой.Ru» стилист Владислав Лисовец.

«Невозможно индивидуально подобрать. Выбор парфюма — это личные предпочтения, настроение человека, уровень жизни, его интересы. Дело в том, что парфюм может сказать о человеке очень многое — какую музыку слушает человек и так далее. Поэтому я бы и сам не стал никогда и никому диктовать, выбирать тот или иной парфюм. Каждый ориентируется на свои ощущения», — подчеркнул эксперт.

Лисовец отметил, что парфюмерные бренды используют заезженную формулу ароматов — те, которые точно продадутся.

«Массовые бренды используют ноты, которые очень нравятся большинству людей, дабы парфюм был коммерчески успешен. Очень многие бренды используют уже заезженную формулу, потому что это 100% будет продаваться. И 100% не вызовет отторжения у большинства людей. Поэтому пусть каждый подбирает то, что ему нравится, главное не перебарщивать с нанесением», — отметил он.

Ранее стилист заявил, что люди с недостатком сексуальных отношений перебарщивают с парфюмом.

 
