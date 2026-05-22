«Не стоит кричать через запах»: стилист посоветовал отказаться от резких духов летом

Летом лучше отдавать предпочтение легким ароматам парфюма, заявил в беседе с «Газетой.Ru» стилист Владислав Лисовец. При выборе стоит помнить о других — многим неприятны резкие запахи духов, напомнил эксперт моды.

«Летом лучше минимально использовать ароматы. Дело в том, что в жару, с теплым воздухом, плюс в закрытом помещении, [едкий аромат] может вызвать аллергическую реакцию. А самое главное, что сильно надушенный человек, в общем-то не вызывает приятных ощущений [у других людей]. Дело в том, что обильно парфюмом пользуются люди с недостатком внимания, сексуальных отношений. Всем, кто перебарщивает с парфюмами — а таких у нас очень много, лучше об этом знать. Не стоит через запах кричать обществу о каких-то своих проблемах», — заявил он.

Хороший аромат должен излучать свои ноты в пределах полуметра, объяснил Лисовец.

«Дело в том, что аромат — это лично ваше и лучше, когда он излучает свои ноты в районе полуметра, не больше. Летом лучше использовать что-то легкое, и если вы идете в закрытое пространство в жару, [не забывайте о других]. Особенно аккуратно нужно быть тем, кто не пользуется дезодорантами. И летом это очень серьезная проблема. Запах пота в сочетании со сладким ароматом — это вообще получается катастрофа. Надо быть максимально аккуратными, чрезмерное использование парфюма говорит о неких проблемах внимания у человека», — заключил он.

