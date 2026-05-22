Минюст РФ внес в перечень экстремистских материалов книгу экс-депутата Вишневского

Павел Бедняков/РИА «Новости»

Министерство юстиции РФ внесло в перечень экстремистских материалов книгу бывшего депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщается на сайте министерства.

«Печатное издание – книга с библиографическим описанием: Вишневский Борис Лазаревич. Хроники возрожденного Арканара», — говорится в записке к материалу.

Решение принято на основании Санкт-Петербургского городского суда от 20 ноября 2025 года и апелляционного определения судебной коллегии по административным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции от 4 марта 2026 года.

Борис Вишневский — кандидат технических наук, публицист, лауреат премии Союза журналистов «Золотое перо России». Депутатом петербургского заксобрания был с 2011 года был, входил в состав комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам, а также комиссии по соцполитике и здравоохранению Петербурга. В 2016–2021 годах возглавлял фракцию «Яблока» в заксобрании Петербурга, с 2019 года — заместитель председателя партии. Признан иноагентом в марте 2024 года.

Ранее книгу Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) признали экстремистской.

 
