Солистка «Миража» рассказала о несбывшейся карьере

Певица Болдышева призналась, что должна была стать учительницей в музыкальной школе
Пресс-служба группы «Мираж»

Певица, солистка группы «Мираж» Екатерина Болдышева рассказала о несбывшейся карьере. Воспоминаниями она поделилась с «Газетой.Ru».

Артистка сравнила важность таланта и образования. Сама Болдышева окончила дирижерско-хоровое отделение Музыкального училища имени Октябрьской революции и должна была стать учительницей.

«Образование дает инструменты. Талант — это искра. Без искры ничего не выйдет, но без инструментов можно не суметь ее донести. Важно и то, и другое. А еще — труд. И характер», — говорит она.

По словам Болдышевой, о сцене после получения диплома она не мечтала.

«После училища я получила распределение в музыкальную школу — и это считалось большой удачей! Но жизнь распорядилась иначе: мы дружили со Светой Владимирской, а после она решила создать свою группу. Так я оказалась на сцене. И ни разу об этом не пожалела!» — рассказывает певица.

Недавно Юрий Башмет поделился воспоминаниями о своем деде-ветеране — Борисе Башмете. Дирижер признался, что его дед долгое время поддерживал его материально как во время учебы в консерватории, так и после. Родственник присылал внуку 50 рублей в месяц при пенсии в 72 рубля.

Ранее Егор Крид признался, что стал бы футболистом, если бы не успех в музыке.

 
