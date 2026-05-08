Башмет вспомнил, как дед-ветеран отдавал ему почти всю свою пенсию

Дирижер Юрий Башмет заявил, что дед помогал ему после учебы в консерватории

Дирижер Юрий Башмет накануне Дня Победы поделился воспоминаниями о своем деде-ветеране — Борисе Башмете. Его слова передает mk.ru.

Башмет признался, что его дед долгое время поддерживал его материально как во время учебы в консерватории, так и после. Родственник присылал внуку 50 рублей в месяц при пенсии в 72 рубля.

«Когда его спрашивали: «Боря, зачем ты это делаешь?» — он отвечал своей знаменитой фразой: «Консерваторию он кончил, но кушать же он не кончил!» — поделился музыкант.

По словам Башмета, его дед был награжден орденом Отечественной войны I степени. В детстве артист вместе с ним ходил на парад в честь 9 Мая.

«Он брал меня за руку, и вместе мы ходили на демонстрацию. Это был действительно праздник!» — рассказал дирижер.

Юрий Башмет является лауреатом Государственной премии СССР, четырех Государственных премий Российской Федерации и премии «Грэмми». В 1991-м он удостоился звания народного артиста СССР.

