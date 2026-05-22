Мюзикл по хитам Адриано Челентано и Тото Кутуньо покажут в Москве

В Театре МДМ анонсировали мюзикл «Все будет Челентано» по хитам 1980-х

В Театре МДМ состоялась презентация мюзикла «Все будет Челентано!» по французским и итальянским хитам 1980-х. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба компании «Бродвей Москва».

Спектакль, премьера которого состоится 6 ноября 2026 года на большой сцене Театра МДМ, объединил атмосферу фестивального Сан-Ремо, курортного Сочи 1980-х и настроение кинокомедий Леонида Гайдая, Георгия Данелии и Эльдара Рязанова, рассказывают авторы.

По сюжету, чтобы произвести впечатление на девушку, влюбленный в нее Дима Истомин обещает привезти на День города самого Адриано Челентано — и запускает череду захватывающих событий с подлогом, романтическими приключениями, безрассудным риском и непредсказуемым финалом.

В основу постановки легли 20 мировых диско-хитов, включая «L'Italiano», «Soli», «Salut», «Susanna», «Ciao Bambino Sorry» и другие композиции из репертуара Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Джо Дассена и Мирей Матье. Современные аранжировки для хитов создал Евгений Загот, русские тексты написал поэт и драматург Сергей Плотов, автор более 30 мюзикло.

Автором идеи и творческой концепции спектакля стал основатель компании «Бродвей Москва» Дмитрий Богачев, создатель бродвейского мюзикла Anastasia и продюсер российских постановок бродвейских и европейских мюзиклов («Призрак Оперы», Mamma Mia!, «Чикаго», «Шахматы» и др.) и оригинального мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой».

По словам Богачева, авторы получили эксклюзивные права для создания русскоязычных версий хитов и использования их в постановке.

«Они всегда создают ощущение праздника. Таким праздником станет наш спектакль, в финале которого весь зал будет танцевать, как это было на каждом показе «Mamma Mia!» — обещает он.

По словам режиссера-постановщика Нины Чусовой, для нее «Все будет Челентано!» — очень личная история.

«Я была влюблена в Тото Кутуньо, и сейчас словно снова оказалась внутри этого мира — солнечного, легкого, полного любви и приключений. Это будет настоящая комедия-путешествие: вместе со зрителями мы будем перемещаться по курортному Сочи 80-х, где почти каждая сцена — новая яркая локация», — рассказывает она.

