Даша Чаруша записала альбом ближневосточных напевов для сериала о сирийских заложниках

К финалу сезона сериала «Заложник» на музыкальных стримингах вышел официальный саундтрек проекта. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».

В альбом вошло 38 композиций. Записали его актриса и певица Даша Чаруша и композитор Игорь Павлов.

Как рассказали в пресс-службе, авторы саундтрека соединили богатое наследие Ближнего Востока — с современными музыкальными решениями.

«Чаруша и Павлов написали треки, соединив аутентичные ближневосточные мотивы и мелизмы с электронными и оркестровыми аранжировками. С первой композиции слушатель открывает для себя эффектное сочетание древних восточных инструментов, ближневосточных напевов и актуальной электроники — музыку, где древность и современность звучат на равных», — объясняют в «Кинопоиске».

Сюжет сериала «Заложник» разворачивается в Москве в 2014 году. Главный герой, успешный финансовый аналитик Максим Пожарский, узнает, что его сестра находится в плену на Ближнем Востоке. Попытка привычно решить ситуацию деньгами не удается, и Пожарский отправляется за сестрой в Сирию. Прямо на границе его похищают повстанцы, и ради спасения Максим заключает опасную сделку с боевиком Саидом. Он зарабатывает для нового начальника миллионы и все больше запутывается в местных реалиях.

В сериале снялись Максим Матвеев, Николас Муавад, Дарья Авратинская, Фарес Ландулси, Тони Гойянович, Рауф Бен Амор, Александр Лазарев, Артём Быстров, Карен Бадалов, Ксения Комарова и многие другие.

Съемки «Заложника» проходили в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и России. Производством занималась кинокомпания «Лунапарк» при участии Плюс Студии.

