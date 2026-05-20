Названа дата выхода сериала «Адвокаты»

Сериал «Адвокаты» выйдет 29 мая. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «КИОН».

В этот день будет доступно к просмотру первые четыре серии проекта. Сериал рассказывает об опытной адвокатке Людмиле и ее ассистенте Артема, которые решают различные дела. В каждой серии герои будут рассматривать новые кейсы. Людмиле и Артему придется не только искать юридическое решение, но и выдерживать характеры людей, которые сами часто не понимают, чего хотят.

Режиссерами проекта выступили Анна Пармас и Леонид Тележинский. В ролях: Екатерина Вилкова, Эльдар Калимулин, Иван Добронравов, Анна Котова, Руслан Братов, Егор Корешков, Ирина Розанова, Сергей Романович, Милош Бикович, Аглая Тарасова, Марина Васильева, Геннадий Смирнов, Александр Волохов, Олег Кассин, Михаил Трухин, Любовь Толкалина, Александр Устюгов, Анна Михалкова, Надежда Маркина, Олег Васильков, Анфиса Черных.

Для исполнительницы Людмилы Екатерины Вилковой «Адвокаты» стали новой работой с Анной Пармас после «Дорогого родственника». Актриса отметила, что любит в режиссере сочетание профессиональной точности и чувства юмора.

Ранее известный продюсер поддержал рейтинг 6+ для фильмов про СВО.

 
