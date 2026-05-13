Театр и кино соединятся в новом спектакле о Хоакине Мурьете «День Соноры»

В Москве в Центре исполнительских искусств 17, 18 и 19 июня 2026 года представят театральную премьеру в жанре, который автор и художественный руководитель Центра, народный артист России Алексей Рыбников обозначает как «тотальный театр». Об этом в театре рассказали «Газете.Ru».

Постановка «Дух Соноры» соединит в едином пространстве симфоническую и рок-музыку, театр и кино. Это действо будет обращено сразу ко всем чувствам, но основой всего служит музыка Рыбникова и актерское исполнение. Спектакль расскажет о судьбе Хоакина Мурьеты — мексиканского Робин Гуда, легендарной фигуры времен калифорнийской золотой лихорадки 1850-х годов. Этим событием театр отпразднует 50-летний юбилей выдающегося произведения, премьера также станет завершающим мероприятием, которые проводятся к 80-летию композитора.

В 1976 году, когда рок в стране находился под запретом, появилась первая в СССР рок-опера «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты», с музыкальной точки зрения ставшая настоящей революцией. В 1978 году был выпущен одноименный альбом из двух пластинок, где главные партии исполнили Жанна Рождественская и Геннадий Трофимов. Двойной альбом вышел тиражом 2,5 миллиона экземпляров и побил все рекорды по продажам, опередив все зарубежные альбомы во всех отечественных чартах. Пьесу в стихах для этого произведения написал Павел Грушко, взяв за основу драматическую кантату Пабло Неруды о Хоакине Мурьете.

Юлия Губина

В 2014 году в театре Алексея Рыбникова состоялась премьера новой версии рок-оперы под названием «Хоакин Мурьета. Любовь и смерть». Стихи для нее написал Юлий Ким. За основу была взята реальная история Хоакина Мурьеты — противоречивого героя, рожденного в Мексике, чье имя окутано народными легендами. В 2015 году Алексей Рыбников приступил к съемке фильма «Дух Соноры» — мексиканский штат Сонора является местом рождения Хоакина Мурьеты, и героя называли Призраком Соноры его современники. Фильм стал режиссерским дебютом композитора и был с успехом представлен на кинофестивале в Дели (Индия), на кинорынках в Берлине и в Венгрии.

Картина начинается с истории любви Хоакина и его избранницы Роситы. Свадьба на корабле, который уже мчит молодых искателей приключений к берегам Калифорнии, становится основным светлым лейтмотивом произведения. Но есть и тема роковой предопределенности, тема Дьяблеро, культового персонажа мексиканского фольклора. Отснятый материал и стал основой для мультимедийного спектакля «Дух Соноры». Действие будет сопровождаться игрой рок-музыкантов, к которым по ходу развития сюжета присоединяются живые герои кинофильма, исполняющие вокальные партии.

В дни премьерных показов композитор Алексей Рыбников, отметивший в июле 2025 года свое восьмидесятилетие, лично представит на сцене Центра исполнительских искусств синтетический спектакль.

Народный артист России Алексей Львович Рыбников — лауреат Государственной премии Российской Федерации и Премии президента РФ; автор шести симфоний, четырех опер, в том числе рок-оперы «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», музыкальных мистерий «Юнона и Авось» и «Литургия Оглашенных», оперы-драмы «Le Prince André. Андрей Болконский», двух детских мюзиклов «Про Красную Шапочку» и «Приключения Буратино», музыки к фильмам «Тот самый Мюнхгаузен», «Приключения Буратино», «Про Красную Шапочку» и др. Лауреат всех национальных премий в области киномузыки: «Ника», «Золотой Овен», «Золотой Орел», «Кинотавр». Лауреат Гранд-премии Национального фестиваля «Музыкальное сердце театра». С 2021 года — художественный руководитель Центра исполнительских искусств.

