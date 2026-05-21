Марат Башаров довел возлюбленную до слез из-за шутки

Актер Марат Башаров приревновал свою девушку Асю Борисову к комику Михаилу Стогниенко во втором выпуске реалити «Ставка на любовь» на «Пятнице!» Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

Инцидент произошел, когда Борисова проявила сочувствие к Стогниенко, попавшему в сложную ситуацию. Башаров не сдержал эмоций и резко заявил: «Я ревную, что происходит?» Девушка попыталась разрядить обстановку, объяснив свое поведение дружеской поддержкой.

«Да, Марат, ты прав. У меня зародилась симпатия к другому мужчине», — с иронией добавила она.

Однако актер воспринял ее слова всерьез и сказал: «Рядом с тобой любимый мужчина, а ты беспокоишься о другом!» Затем конфликт между партнерами обострился, и Ася разрыдалась: «Я уделяю тебе все свое внимание. А ты несешь чушь! Услышь себя!».

«Ставка на любовь» 00 это экстремальное реалити-шоу, где звездные пары испытывают свои отношения на прочность. Они проходят сложные испытания и делают ставки на успех друг друга. Ведущие проекта — Регина Тодоренко и Влад Топалов. Премьера второго выпуска состоится 22 мая на канале «Пятница!».

