Группа «Кино» взяла под опеку кукушку

Перед большим сольным концертом группа «Кино» стала опекуном шпорцевой кукушки в Московском зоопарке. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба коллектива.

«Кукушка» — одна из самых узнаваемых песен «Кино». Она вошла в десятки рок-сборников, а в 2015 обрела новое звучание благодаря каверу Полины Гагариной.

«Коллектив решил, что успех должен приносить пользу. Часть средств от проданных билетов на концерт в «Лужниках» мы отправили на поддержку шпорцевой кукушки в Московском зоопарке», — говорит продюсер «Кино» Александр Цой.

Также в честь новой подопечной «Кино» запустит конкурс для самых маленьких поклонников рок-музыки — дети смогут нарисовать, придумать или показать свое видение песни «Кукушка». Победители получат билеты на концерт в «Лужниках» и специальный приз от музыкантов.

«Это наша общая кукушка, друзья, и «Кино» о ней позаботится», — шутит бас-гитарист группы Игорь Тихомиров.

Большой сольный концерт «Кино» в «Лужниках» состоится 21 июня.

