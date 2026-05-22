Директор звезды «Солдат» Маклакова назвала бредом слухи о его экстренной госпитализации

Директор звезды сериала «Солдаты» Алексея Маклакова Анна опровергла в разговоре с «Газетой.Ru» информацию о его экстренной госпитализации.

По словам представителя актера, с ним сейчас все хорошо.

«Абсолютно неправда. Он сейчас едет на примерку в новый проект. Что за бред опять? Абсолютно [все хорошо]. Уже какой раз? Третий, четвертый, пятый? Каждый месяц одно и то же. Не знаю, откуда это берется», — заявила директор артиста.

Новости об экстренной госпитализации Маклакова опубликовал Mash. По данным канала, у актера диагностировали острый панкреатит. Сообщалось, что у него появились боли в животе, а анализы показали серьезное воспаление. Также, как стало известно источнику, артиста якобы посадили на жесткую диету, исключив вредную пищу.

В феврале 2026 года Маклаков лично в беседе с «Газетой.Ru» опровергал слухи о проблемах с ногами. СМИ писали, что актер обращался к врачам из-за боли и онемения в ногах. Однако сам он заявлял, что у него все замечательно.

Ранее Алексей Маклаков стал заслуженным артистом России.