Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Защита пенсионерки попросила Верховный суд о помощи с иском к Пугачевой

Защита 86-летней пенсионерки попросила ВС РФ помочь с иском к Алле Пугачевой
Кадр из видео/YouTube

Адвокаты воронежской пенсионерки обратилась в Верховный суд (ВС) после того, как низшие инстанции не приняли ее иск к певице Алле Пугачевой. Об этом РИА Новости сообщил представитель семьи пенсионерки Михаил Романов.

«Иск был возвращен из-за неподсудности, мы подали жалобу в апелляционный суд, но безрезультатно, теперь подали жалобу в Верховный суд России», — отметил собеседник агентства.

По словам Романова, Анастасия Никифоровна лично хотела принять участие в слушании, поэтому просила рассмотреть иск в ближайшем к ее месту жительства суде, в том числе из-за возраста и состояния здоровья.

В начале апреля 86-летняя казачка Анастасия Никифоровна подала иск к Алле Пугачевой за клевету и оскорбление русского народа. Поводом к иску стал просмотр интервью певицы проекту «Скажи Гордеевой», вышедшего в сентябре 2025 года.

Пенсионерка была возмущена высказываниями о президенте России, армии и силовиках. Анастасия Никифоровна сочла, что в утверждениях певицы имеются порочащие сведения, а ее слова о Джохаре Дудаеве якобы восхваляют полевого командира и оскорбляют патриотов.

Пенсионерка требует взыскать с исполнительницы 15 млн рублей в пользу фонда «Защитники Отечества».

Ранее российский суд отказался рассматривать иски к Пугачевой от ФПБК и ветерана Афганистана.

 
Теперь вы знаете
Пошлины США на редкий металл из РФ, сложности с зачислением в 10-й класс и нашествие леопардовых слизней. Что нового к утру 22 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!