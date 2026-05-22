Защита пенсионерки попросила Верховный суд о помощи с иском к Пугачевой

Адвокаты воронежской пенсионерки обратилась в Верховный суд (ВС) после того, как низшие инстанции не приняли ее иск к певице Алле Пугачевой. Об этом РИА Новости сообщил представитель семьи пенсионерки Михаил Романов.

«Иск был возвращен из-за неподсудности, мы подали жалобу в апелляционный суд, но безрезультатно, теперь подали жалобу в Верховный суд России», — отметил собеседник агентства.

По словам Романова, Анастасия Никифоровна лично хотела принять участие в слушании, поэтому просила рассмотреть иск в ближайшем к ее месту жительства суде, в том числе из-за возраста и состояния здоровья.

В начале апреля 86-летняя казачка Анастасия Никифоровна подала иск к Алле Пугачевой за клевету и оскорбление русского народа. Поводом к иску стал просмотр интервью певицы проекту «Скажи Гордеевой», вышедшего в сентябре 2025 года.

Пенсионерка была возмущена высказываниями о президенте России, армии и силовиках. Анастасия Никифоровна сочла, что в утверждениях певицы имеются порочащие сведения, а ее слова о Джохаре Дудаеве якобы восхваляют полевого командира и оскорбляют патриотов.

Пенсионерка требует взыскать с исполнительницы 15 млн рублей в пользу фонда «Защитники Отечества».

Ранее российский суд отказался рассматривать иски к Пугачевой от ФПБК и ветерана Афганистана.