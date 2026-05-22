«На свои деньги я вас всех куплю!»: украинский актер арестован за разгром в Италии

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Итальянский актер украинского происхождения Артем Ткачук был задержан полицией в Милане. Об этом сообщает местное издание.

25-летнего мужчину арестовали после того, как он повредил четыре припаркованных автомобиля в пригороде Милана. Вместе с ним были задержаны трое молодых людей в возрасте 18, 22 и 26 лет.

Инцидент произошел около трех часов ночи. По данным СМИ, Ткачук вел себя агрессивно и угрожал прибывшим на место полицейским. При их появлении актер якобы выкрикнул: «На свои деньги я вас всех куплю».

Ткачук был арестован по обвинению в умышленном повреждении имущества с отягчающими обстоятельствами и угрозах в адрес представителя власти. Однако после заседания в порядке ускоренного судопроизводства его освободили. Судебное разбирательство по этим обвинениям начнется 23 июля.

17 сентября прошлого года Ткачук устроил разгром в отделении неотложной помощи больницы Веккьо Пеллегрини в центре Неаполя. По данным полиции, он толкал медицинский персонал и охранников, повредил медицинское оборудование и дверь.

Ткачук — итальянский актер, родившийся на Украине. Его кинематографический путь начался в 2019 году с роли в драме «Пираньи Неаполя». Этот фильм был представлен на основном конкурсе Берлинского кинофестиваля того же года.

