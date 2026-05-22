Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Назван главный детектив года

«КИОН Строки»: «Тоннель» Яны Вагнер стал самым популярным детективом у россиян
Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

Роман Яны Вагнер «Тоннель» стал самым востребованным детективом среди россиян. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «КИОН Строки».

«Тоннель» — напряженная психологическая история, где атмосфера замкнутого пространства усиливает драму и ощущение тревожной неопределенности. Следом за ней идет исторический детектив «Граф Аверин. Колдун Российской империи» Виктора Дашкевича, замыкают тройку лидеров «Черные кувшинки» Мишеля Бюсси. В топ-5 также попали «Брокен-Харбор» Таны Френч и «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма.

На первом месте среди самых популярных авторов детективного жанра — Тана Френч. В пятерку лидеров также вошли Дарья Донцова, Виктор Дашкевич, Яна Вагнер и Мишель Бюсси.

Анализ показал, что за год интерес к детективной литературе вырос на 36%. Чаще всего детективы читают женщины в возрасте 55–64 и 45–54 лет. Наибольшую активность читатели проявляют по средам, а пик интереса приходится на время с 14:00 до 18:00.

Исследование проводилось ко дню рождения английского писателя Артура Конан Дойла.

Ранее сообщалось, что Штирлиц возглавил рейтинг самых обсуждаемых киногероев в соцсетях.

 
Теперь вы знаете
Пошлины США на редкий металл из РФ, сложности с зачислением в 10-й класс и нашествие леопардовых слизней. Что нового к утру 22 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!