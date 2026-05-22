Назван главный детектив года

Роман Яны Вагнер «Тоннель» стал самым востребованным детективом среди россиян. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «КИОН Строки».

«Тоннель» — напряженная психологическая история, где атмосфера замкнутого пространства усиливает драму и ощущение тревожной неопределенности. Следом за ней идет исторический детектив «Граф Аверин. Колдун Российской империи» Виктора Дашкевича, замыкают тройку лидеров «Черные кувшинки» Мишеля Бюсси. В топ-5 также попали «Брокен-Харбор» Таны Френч и «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма.

На первом месте среди самых популярных авторов детективного жанра — Тана Френч. В пятерку лидеров также вошли Дарья Донцова, Виктор Дашкевич, Яна Вагнер и Мишель Бюсси.

Анализ показал, что за год интерес к детективной литературе вырос на 36%. Чаще всего детективы читают женщины в возрасте 55–64 и 45–54 лет. Наибольшую активность читатели проявляют по средам, а пик интереса приходится на время с 14:00 до 18:00.

Исследование проводилось ко дню рождения английского писателя Артура Конан Дойла.

