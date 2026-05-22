Киркоров о зависимости детей: «Пришлось отключить интернет во всем доме»

Певец Филипп Киркоров считает себя справедливым отцом, который поддерживает в семье атмосферу взаимного уважения. Его слова передает сайт «Леди Mail».

По словам певца, он никогда не кричит на детей — все конфликты они решают спокойно, через диалог. Киркоров также упомянул, что недавно столкнулся с проблемой зависимости детей от интернета.

«Пришлось отключить интернет во всем доме. И результат не замедлил себя показать: у Аллы‑Виктории и Мартина улучшились оценки в школе», — вспомнил артист.

Певец также отметил, что дети умеют сами заботиться о себе. Они готовят, заправляют постель, стирают одежду и поддерживают порядок в своих комнатах без помощи прислуги.

Киркоров уверен, что Алла-Виктория и Мартин готовы к самостоятельной жизни. Он не дает им карманных денег на регулярной основе.

«Я их приучил, что они должны тратить только свои деньги, которые им подарили на день рождения или другие праздники. Если не подарили, то без сидят денег. Я их не балую!» — подчеркнул певец.

Киркоров воспитывает двоих детей, рожденных суррогатной матерью. Исполнитель открыто об этом заявлял, но имя женщины решил держать в секрете. Певец признавался, что заплатил достаточно, чтобы она никогда не раскрыла эту тайну.

Артист неоднократно объяснял в интервью, что дал дочери двойное имя в честь любимых женщин — бывшей супруги певицы Аллы Пугачевой и матери Виктории Марковны. По словам артиста, у его девочки сложный характер, в отличие от сына Мартина, и она всеми руководит дома, когда он находится на гастролях.

