Судебные приставы взыскивают с Акунина сотни тысяч рублей

Судебные приставы начали принудительное взыскание штрафов с писателя Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) (настоящее имя — Григорий Чхартишвили). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В 2025 году Чхартишвили заочно приговорили в России к 14 годам тюрьмы. Его признали виновным в терроризме и уклонении от обязанностей иностранного агента. Позже суд добавил еще год по статье об иноагентах, и итоговый срок составил 15 лет. Писателю также назначили штрафы в размере 200 и 400 тысяч рублей.

Акунин не уплатил штрафы добровольно, поэтому суд выдал исполнительный лист. На основании этого документа в марте началось взыскание 600 тысяч рублей в качестве уголовного штрафа.

С ноября 2024 по январь 2025 года судебные приставы уже взыскивали с писателя 75 тысяч рублей штрафов за распространение материалов без маркировки и 3,6 тысячи рублей исполнительского сбора.

В декабре 2023 года Акунин был внесен в перечень террористов и экстремистов, объявлен в международный розыск и заочно арестован. С 2014 года писатель года живет в Лондоне.

