Чкаловская лестница Нижнего Новгорода стала сценой для оперного перформанса

Международный фестиваль «Человек Альфа» стартовал 20 мая в Нижнем Новгороде
Организаторы Международного фестиваля искусств «Человек Альфа/ALFA HUMAN»

В Нижнем Новгороде 20 мая состоялось открытие первого Международного фестиваля искусств «Человек Альфа / Alfa Human». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Началось все с оперной инсталляции «Данте. Восхождение», вдохновленной «Божественной комедией» Данте Алигьери. Инсталляция развернулась вдоль всей Чкаловской лестницы. Ее режиссером выступил Юрий Квятковский.

Зрители стали частью перформанса: подъем по 500 ступеням превратил философские размышления в телесный опыт. Музыку исполнял оркестр барочных инструментов Pratum Integrum, вокальные партии — солисты Нижегородского театра оперы и балета.

Эта инсталляция открыла 12-дневную музыкальную программу. В ней примут участие Хибла Герзмава, Теодор Курентзис и оркестр musicAeterna, Федор Безносиков и оркестр La Voce Strumentale, Дмитрий Синьковский, Борис Березовский, Мария Антоненко, Лука Пьянка, Давиде Ранальди и Эдит Пажо.

30 мая в Парке 800-летия Нижнего Новгорода пройдет пятичасовой марафон электронной музыки — одно из главных событий фестиваля.

