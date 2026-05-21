Грымова пригласили в Петербург после того, как билеты на «Модерн» раскупили за 4 дня

Заслуженный артист России Юрий Грымов рассказал, что билеты на спектакли театра «Модерн» раскупили в Санкт-Петербурге за четыре дня. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

«Признаюсь, это не убавило, а, наоборот, добавило всем нам волнений. Я много слышал о том, что зрители в Москве и Петербурге сильно отличаются, здесь все более сдержанно. Тем приятнее мне было увидеть на поклонах полный зал, который искренне аплодировал, кричал «браво», — заявил худрук театра.

Московский драматический театр «Модерн» показал петербургской публике пять своих масштабных постановок: «Петр», «Леонардо», «Иуда», «Скотный двор», «Война и мир. Русский Пьер». Грымов понадеялся, что в новом сезоне театр вновь приедет с гастролями в Петербург, но уже со спектаклями «Цветы нам не нужны», «Вишневый сад» и «Ночь в Лиссабоне».

Также худруку «Модерна» предложили поставить спектакль в следующем театральном сезоне на сцене Театра им. В.Ф. Комиссаржевской. По словам Грымова, это предложение, сделанное художественным руководителем-директором Театра им. Комиссаржевской Виктором Минковым, является важнейшим шагом к установлению долгосрочного сотрудничества.

