Музей в Париже открыл выставку украденных нацистами картин

Музей Орсе в Париже открыл выставку картин, украденных нацистами. Об этом пишет издание Independent.

Картины, вошедшие в экспозицию, были украдены у еврейских семей в разных странах Европы и изъяты у нацистов после 1945 года. Всего в экспозиции 13 работ.

Во Франции около 2,2 тысяч произведений, которые называют «осиротевшими картинами» — их передали национальным музеям страны после изъятия. На картины могут заявить права наследники их владельцев.

Центральное место выставки занимает работа бельгийского художника Альфреда Стивенса, написанная в 1891 году. Первоначально картина предназначалась для музея Адольфа Гитлера в Австрии, но позже была перевезена в его баварский дом. Ни один владелец картины так и не объявился, и ее принадлежность до 1942 года остается неизвестной.

Все произведения выставлены так, чтобы посетители могли рассмотреть их оборотные стороны, на которых видны штампы, этикетки и товарные знаки, показывающие их путь из частных домов в руки нацистов.

