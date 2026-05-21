Бондарчук сообщил о четвертой части «Льда»

Режиссер и продюсер Федор Бондарчук сообщил, что готовится продолжение франшизы «Лед». Его слова передает ТАСС.

По словам Бондарчука, на данный момент четвертая часть находится в подготовительном периоде. Подробности новой части не уточняются.

В феврале 2024 года кассовые сборы ленты Юрия Хмельницкого «Лед-3» превысили миллиард рублей за 10 дней в российском прокате. Таким образом картина стала пятым фильмом, собравшим более миллиарда рублей с начала 2024 года.

В третьей части франшизы «Лед» героиня Надя выросла и стала фигуристкой, мечтающей о победе на «Кубке льда», как ее мама. Отец Нади, Саша Горин, не одобряет ее спортивные амбиции, опасаясь за ее благополучие. На тренировке Надя встречает молодого хоккеиста из Москвы, в которого влюбляется.

Главные роли в фильме исполнили Анна Савранская и Степан Белозеров. Александр Петров и Мария Аронова вернулись к своим ролям хоккеиста Саши Горина и тренера по фигурному катанию Ирины Шаталиной.

