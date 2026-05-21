В Москве вручили премию в области музейного дела имени Лихачева

В Москве вручили III Национальную премию в области музейного дела имени Д. С. Лихачева
Пресс-служба Министерства культуры РФ

В Государственном академическом Малом театре России прошла торжественная церемония вручения III Национальной премии имени Дмитрия Лихачева. Событие прошло в первый день работы Международного фестиваля «Интермузей.БРИКС+», сообщает пресс-служба Минкультуры России.

Как заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в видеообращении, в этом сезоне жюри оценивало участников в семнадцати номинациях, среди которых впервые представлена категория «Международный выставочный проект». На конкурс поступило свыше тысячи заявок.

Премия учреждена Министерством культуры РФ в 2024 году и является важнейшим событием для музейной отрасли России.

Ведущими церемонии награждения стали директор Музея МХАТ Павел Ващилин, экскурсовод музея-заповедника «Петергоф» Юлия Бабенко и экскурсовод Ливадийского дворца Кристина Миронова-Скорых.

Лауреаты представляют 9 регионов России, от Калининградской области до Приморского края. Это проекты и сотрудники самых разных организаций: от крупнейших столичных музеев, таких как Исторический и Русский музеи, до Музейно-выставочного центра города Находка на берегу Тихого океана.

Статуэтки лауреатов получили руководители и сотрудники музеев художественного профиля, среди которых ГМИИ им. Пушкина, Музей русского импрессионизма, филиал Государственной Третьяковской галереи в Калининграде, а также ряд музеев-заповедников – Куликово поле, Владимиро-Суздальский, Царицыно, Пещера Шульган-Таш и Московский объединенный музей-заповедник. В список победителей также вошли Красноярский краеведческий музей, Музей архитектуры им. Щусева и Музей истории космонавтики им. Циолковского.

В ходе церемонии на сцене Малого театра выступили симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, оперный певец Давид Саникидзе и актеры театра Ленком Марка Захарова.

