«Лед-3» снова возглавил российский кинопрокат за выходные

Фильм Юрия Хмельницкого «Лед-3» снова возглавил кинопрокаты России и СНГ в выходные. Об этом сообщает ТАСС.

«Лед-3» собрал 462,5 млн рублей за период с 22 по 25 февраля. На втором месте оказалась картина Михаила Локшина «Мастер и Маргарита». Сборы фэнтезийной драмы составили 191,5 млн рублей. На третьем месте — лента Александра Гурьянова «Командир». Она собрала 94 млн рублей за выходные.

24 февраля стало известно, что кассовые сборы «Льда-3» превысили миллиард рублей за 10 дней в российском прокате. Таким образом картина стала пятым фильмом, собравшим более миллиарда рублей с начала 2024 года.

В заключительной части франшизы «Лед» героиня Надя выросла и стала фигуристкой, мечтающей о победе на «Кубке льда», как ее мама. Отец Нади, Саша Горин, не одобряет ее спортивные амбиции, опасаясь за ее благополучие. На тренировке Надя встречает молодого хоккеиста из Москвы, в которого влюбляется.

Главные роли в фильме исполнили Анна Савранская и Степан Белозеров. Александр Петров и Мария Аронова вернулись к своим ролям хоккеиста Саши Горина и тренера по фигурному катанию Ирины Шаталиной.

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