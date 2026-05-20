Иеромонах, написавший стихи для песен Ваенги и Безрукова, умер в аэропорту

Член Союза писателей России, автор стихов и песен, иеромонах Русской православной церкви Роман (в миру Александр Матюшин-Правдин) умер в аэропорту Белграда 19 мая на 72 году жизни, написал во «ВКонтакте» священник из Ставрополя Альвиан Тхелидзе.

Автор поста рассказал, что иеромонах летел в РФ умирать. Тхелидзе вспомнил, что слушал песни покойного еще в детстве.

«У него простая мелодия. По сути, стихи под гитару. Но я люблю слушать его песни именно в его исполнении», — отметил священник.

Он не согласился с тем, что песни иеромонаха наводят уныние и тоску. По мнению Тхелидзе, они умиротворенные и стремятся к бесстрастию, а чтобы их понять нужно «отложить всю суету, помолиться, а потому слушать».

«Это не попса. С первого раза в голову не въедается. Нужна некоторая подготовка», — заключил священник.

Будущий иеромонах Роман родился в Брянской области в семье крестьянина и сельской учительницы. Учился на филфаке Калмыцкого госуниверситета, но не сдавал выпускные экзамены. Позднее работал плотником, работником на заводе и учителем музыки в школе. Стихи писал с юности. В 1983 году принял монашеский постриг. Иеромонах опубликовал несколько книг стихов, имел литературные премии, а песни на его тексты пели в том числе Елена Ваенга, Жанна Бичевская и Сергей Безруков.

Ранее на Украине умер раскольнический патриарх Филарет.