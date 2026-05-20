Российское издательство готовит книгу о шпионке, передавшей СССР «план Барбаросса»

Издательство «Эксмо» готовит к выпуску серию книг о рассекреченных делах Главного разведывательного управления РФ, первой из них станет история о легендарной шпионке «Альте» из немецкого Сопротивления. Об этом рассказал генеральный директор издательства Евгений Капьев в своем Telegram-канале.

«Выпускаем в мае первую книгу нашей большой совместной серии с Главным разведывательным управлением и [писателем] Олегом Роем. <...> В конце месяца выйдет первая книга — «Альта» об Ильзе Штобе из «Красной капеллы», — сообщил он.

Серия книг будет называться «Щит и меч Отчизны. Рассекреченные дела ГРУ», она будет повествовать «о подвиге людей, долгие годы остававшихся в тени, о тех, кто проявлял невероятную стойкость и мужество, жертвуя жизнью ради нашей Родины и Победы», отметил издатель.

Ильзе Штобе была немецкой журналисткой. Во время войны она, придерживаясь антифашистских взглядов, сотрудничала с советской разведкой под псевдонимами «Арним» и «Альта». В 1942 году ее арестовали. Гестаповцы, чтобы получить нужные сведения, пытали ее, однако Штобе не выдала ни одно имя. Женщину казнили в берлинской каторжной тюрьме Плётцензее. Именно Штобе передала в СССР план «Барбаросса». Считается, что «Альту» увековечил писатель Юлиан Семенов как часть собирательного образа Штирлица.

Ранее в России полюбили лейтенантскую прозу.