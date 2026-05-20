Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Российское издательство готовит книгу о шпионке, передавшей СССР «план Барбаросса»

«Эксмо» выпустит серию книг о рассекреченных делах ГРУ
Telegram-канал Евгений Капьев, издатель

Издательство «Эксмо» готовит к выпуску серию книг о рассекреченных делах Главного разведывательного управления РФ, первой из них станет история о легендарной шпионке «Альте» из немецкого Сопротивления. Об этом рассказал генеральный директор издательства Евгений Капьев в своем Telegram-канале.

«Выпускаем в мае первую книгу нашей большой совместной серии с Главным разведывательным управлением и [писателем] Олегом Роем. <...> В конце месяца выйдет первая книга — «Альта» об Ильзе Штобе из «Красной капеллы», — сообщил он.

Серия книг будет называться «Щит и меч Отчизны. Рассекреченные дела ГРУ», она будет повествовать «о подвиге людей, долгие годы остававшихся в тени, о тех, кто проявлял невероятную стойкость и мужество, жертвуя жизнью ради нашей Родины и Победы», отметил издатель.

Ильзе Штобе была немецкой журналисткой. Во время войны она, придерживаясь антифашистских взглядов, сотрудничала с советской разведкой под псевдонимами «Арним» и «Альта». В 1942 году ее арестовали. Гестаповцы, чтобы получить нужные сведения, пытали ее, однако Штобе не выдала ни одно имя. Женщину казнили в берлинской каторжной тюрьме Плётцензее. Именно Штобе передала в СССР план «Барбаросса». Считается, что «Альту» увековечил писатель Юлиан Семенов как часть собирательного образа Штирлица.

Ранее в России полюбили лейтенантскую прозу.

 
Теперь вы знаете
Агенты с биноклями, дроны и «сливы» чертежей. Как шпионят друг за другом в футболе и других видах спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!