В России полюбили лейтенантскую прозу

В 2025 году тираж книг о героях Отечества в России перевалил за миллион

В 2025 году, объявленном Годом защитника Отечества, военная проза показала взрывной рост на российском рынке. Об этом сообщила «Газете.Ru» пресс-служба издательской группы «Эксмо-АСТ».

По данным издательской группы, 2025 год стал периодом взрывного роста военной прозы. Суммарные продажи серии «Великие книги Великой Победы», в которую вошли произведения авторов-фронтовиков, превысили 27 000 экземпляров, а общий тираж книг о героях Отечества перевалил за миллион экземпляров.

Произведения авторов лейтенантской прозы, добавляют авторы исследования, показали динамику роста в 70% год к году: продажи книг Бориса Васильева выросли на 67% (повесть «А зори здесь тихие...» — на 37% по сравнению с 2024 годом), «Судьба человека» Михаила Шолохова прибавила в 1,5 раза. Стабильно высокий спрос сохраняют «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого и «Момент истины» Владимира Богомолова.

Кроме того, продолжают в «Эксмо-АСТ», повысился интерес к современной прозе, осмысляющей опыт специальной военной операции. По данным объединенной розничной сети «Читай-город — Буквоед», продажи в этом сегменте увеличились в 1,6 раза. В топ-5 самых продаваемых книг о СВО вошли «Координата Z» Захара Прилепина, «Восемь лет с Вагнером. Очерки и рассказы» Кирилла Романовского, «У вас нет других нас. Шторм Z» Даниила Туленкова, «ЧВК Вагнер» Николая Андреева, «Ополченский романс» Прилепина.

Исследование Аналитического центра НАФИ (январь 2026 года), в свою очередь, выявило неожиданный демографический сдвиг. Самой активной читательской аудиторией военной прозы стала молодежь 18–34 лет (45%), опередив аудиторию старше 55 лет (44%).

При этом доля россиян, читавших книги о войне за последний год, выросла до 34%, самыми известными авторами оказались Константин Симонов (20%), Борис Васильев (16%), Михаил Шолохов (15%). Число тех, кто не смог назвать ни одного автора книг о войне, сократилось с 35% до 29%.

Книгам как источнику знаний о войне доверяет 81% опрошенных. На фоне этого в издательской группе «Эксмо-АСТ» выходят и тиражи современных авторов, продолжающих традиции военной классики. В рамках проекта «Новые лица русской литературы» планируется выпуск книг Дмитрия Филиппова (сапер, ветеран Чеченской войны, участник СВО), Валерии Троицкой (автор повести «Донецкое море», рассказывающей о взрослении в условиях Русской весны), Евгения Николаева (доброволец, военнослужащий-фронтовик), Ирины Бугрышевой (медик-волонтер в госпиталях Санкт-Петербурга)/ Суммарный тираж книг авторов составляет около 70 тысяч экземпляров.

Ранее книга Захара Прилепина вышла в европейской стране.