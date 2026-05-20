Сербская актриса об экстремальных съемках с Эйдельштейном: «У меня шрамы по всему телу»

Актриса Стойилкович призналась, что съемки «Пропасти» оставили шрамы на ее теле
Сербская актриса Тина Стойилкович призналась, что съемки экшн-триллера «Пропасть» со Степаном Белозеровым и Марком Эйдельштейном дались ей нелегко. Ее слова передает НСН.

Фильм рассказывает о молодоженах Даше и Саше, решивших начать новую жизнь с экстремального прыжка с парашютом над предгорьем Эльбруса. Стойилкович призналась, что актеры совершали настоящие прыжки, 10 часов висели в парашютной системе, из-за чего все тело затекало.

«Это было очень сложно. Мы все время были на предельном существовании, но эта предельность и экстремальность очень помогла дать настоящие эмоции. У меня шрамы по всему телу после съемок, но ничего», — сказала она.

Также артистка отдельно отметила работу с дебютировавшим в режиссуре Алексеем Ионовым и подчеркнула командный дух на съемочной площадке. «В целом нам было весело, мы чувствовали, что мы — семья», — отметила она.

Тина Стойилкович — сербская и российская актриса театра и кино. Она известна по таким проектам, как «Оффлайн», «Москва слезам не верит. Все только начинается» и триллере «Пропасть».

