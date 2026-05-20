Бронзовый эскиз «Рабочего и колхозницы» представили на масштабной выставке Мухиной

В Государственном историческом музее открылась выставка «Вера Мухина. Навстречу ветру», подготовленная совместно с Государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО». Об этом сообщила пресс-служба РОСИЗО.

Проект, посвященный одной из важнейших фигур советского искусства, рассказывает о наследии и творческом методе выдающегося советского скульптора.

Экспозиция открылась в здании Выставочного комплекса Исторического музея в год 100-летия первой выставки Общества русских скульпторов, также проходившей в залах ГИМ. В 1926 году здесь были представлены два произведения Веры Мухиной: деревянная скульптура «Юлия» и гипсовая фигура «Пламя революции».

В числе ключевых экспонатов бронзовый эскиз скульптурной группы «Рабочий и колхозница» и скульптура «Пламя революции». Посетители увидят и другие знаковые работы Мухиной разных лет из фондов РОСИЗО, Третьяковской галереи, Русского музея, Музея современной истории России, Музея архитектуры и других музеев и архивов. Это портреты современников скульптора, эскизы неосуществленных монументов, театральные работы, художественное стекло, оригинальные документы и другие материалы, демонстрирующие многообразие жанров и материалов, с которыми работала Мухина.

Еще одним важным акцентом экспозиции стала работа Веры Мухиной «Ветер». К ней отсылает и название выставки, подчеркивая и динамизм работ скульптора, и драматизм ее творческой судьбы.

Выставка продлится до 17 августа.

