В Великом Новгороде на выставке представили работы поздних передвижников

Пресс-служба Новгородского музея-заповедника

Более 100 работ поздних передвижников из крупнейших российских собраний представили на выставке в Новгородском музее-заповеднике. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Экспозиция «Передвижники 2.0» открылась 15 мая в стенах Музея изобразительных искусств в Великом Новгороде. Проект посвящен позднему этапу развития Товарищества передвижных художественных выставок — одного из крупнейших творческих объединений второй половины XIX — первой трети XX века. Как рассказал генеральный директор Новгородского музея-заповедника Сергей Брюн, выступивший сокуратором проекта, выставка призвана обратить внимание на несколько поколений художников, которых принято называть поздними передвижниками. По его словам, это часто оставляемый «за рамками» золотой фонд русской живописи.

«Благодаря этому сотрудничеству нам впервые удалось собрать эти работы в едином выставочном пространстве и показать поздних передвижников как важное, многогранное явление в истории русского искусства», — сказал он.

Экспозиция объединила более 100 работ из коллекций Новгородского музея-заповедника, Третьяковской галереи, Русского музея, Бахрушинского театрального музея, Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Литературного музея имени Даля и еще более десяти собраний России. Среди экспонатов — не только живопись, но и произведения графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Посетители смогут увидеть работы Абрама Архипова, Алексея Корина, Михаила Нестерова, Леонида Пастернака, Павла Трубецкого и многих других. Выставка продлится до 9 августа.

