У кинокомпании Джаника Файзиева накопился многомиллионный долг перед ФНС

У кинокомпании, принадлежащей режиссеру и продюсеру Джанику Файзиеву, накопилась задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере почти 7 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Компания ООО «Мрпост», занимающаяся производственной деятельностью и ранее работавшая над проектами в сфере кино и телевидения, задолжала 6,7 млн рублей. Другие детали не раскрываются.

Джаник Файзиев — советский, российский и узбекский режиссер и продюсер. Он снял такие фильмы, как «Турецкий гамбит» (2005) и «Август. Восьмого» (2012), а также продюсировал более ста кино- и телепроектов.

Накануне «Звездач» сообщал, что актриса Дарья Мороз зарегистрировала собственную компанию — ООО «Мороз Фильм». Компания официально заявлена как производитель фильмов, видеоконтента и программ для ТВ. Подобный бизнес уже существовал у отца актрисы Юрия Мороза.

Дарья Мороз — дочь режиссера Юрия Мороза и актрисы Марины Левтовой. Среди ее наиболее популярных проектов: «Содержанки», «Клиника счастья» и «Метод». Также артистка снималась в полнометражных фильмах, включая «Изображая жертву».

