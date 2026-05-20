Тодоренко о творчестве мужа: «Дети смотрят на Влада как на мессию»

Певица и телеведущая Регина Тодоренко в беседе с kp.ru восхитилась профессионализмом мужа – бывшего солиста группы Smash!! Влада Топалова.

По словам Тодоренко, она каждый раз радуется, когда видит, как дети смотрят на отца, играющего на гитаре или поющего. Как отметила знаменитость, в такие моменты она искренне счастлива.

«Дети смотрят на Влада как на мессию. Я убеждена, что такой голос нужно дарить людям — он лечит, исцеляет, дает эмоции. В этот момент я, как девочка, с детства обожавшая светленького из Smash!!, просто исполняю свои желания», — поделилась артистка.

Тодоренко также прокомментировала совместную работу с мужем. По словам певицы, сбылась ее мечта, и она выпустила с Топаловым трек «По Фаренгейту». Лирику и музыку к ней написали Дарья Кузнецова и Михаил Гуцериев. В клипе к композиции был использован искусственный интеллект «для добавления пущего эффекта».

«Это дает возможность увидеть на экране нечто инновационное, дополнить картинку красками, чтобы зрители максимально почувствовали то, что мы хотим передать этой песней», — рассказала телеведущая.

