Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Тодоренко о творчестве мужа: «Дети смотрят на Влада как на мессию»

Телеведущая Регина Тодоренко заявила, что голос Топалова исцеляет
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица и телеведущая Регина Тодоренко в беседе с kp.ru восхитилась профессионализмом мужа – бывшего солиста группы Smash!! Влада Топалова.

По словам Тодоренко, она каждый раз радуется, когда видит, как дети смотрят на отца, играющего на гитаре или поющего. Как отметила знаменитость, в такие моменты она искренне счастлива.

«Дети смотрят на Влада как на мессию. Я убеждена, что такой голос нужно дарить людям — он лечит, исцеляет, дает эмоции. В этот момент я, как девочка, с детства обожавшая светленького из Smash!!, просто исполняю свои желания», — поделилась артистка.

Тодоренко также прокомментировала совместную работу с мужем. По словам певицы, сбылась ее мечта, и она выпустила с Топаловым трек «По Фаренгейту». Лирику и музыку к ней написали Дарья Кузнецова и Михаил Гуцериев. В клипе к композиции был использован искусственный интеллект «для добавления пущего эффекта».

«Это дает возможность увидеть на экране нечто инновационное, дополнить картинку красками, чтобы зрители максимально почувствовали то, что мы хотим передать этой песней», — рассказала телеведущая.

Ранее Тодоренко и Топалов раскрыли трудности в воспитании троих детей.

 
Теперь вы знаете
Дешево, но с нюансами. Как купить субсидированные билеты и что о них нужно знать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!