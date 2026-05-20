Кайли Миноуг рассказала, как у нее нашли рак во второй раз

Певица Кайли Миноуг призналась, что скрывала борьбу с раком в 2021 году

Австралийская поп-певица Кайли Миноуг призналась, что в 2021 году ей диагностировали рак во второй раз. Ее слова передает Independent.

Миноуг впервые вылечилась от рака молочной железы в 2005 году. В 2021-м она снова столкнулась с онкологическим заболеванием, но держала это в тайне. Артистка призналась, что во время борьбы с раком не могла найти подходящего момента, чтобы рассказать об этом. Во время лечения она продолжила работать, гастролировать и продвигать свой альбом.

Артистка назвала свое признание мягким напоминанием о необходимости регулярно проходить медицинские осмотры. Именно так она узнала, что к ней вернулся рак груди.

«К счастью, я справилась. Снова. И все хорошо», — поделилась певица.

Как отмечает издание, во время первой борьбы с раком Миноуг столкнулась с большим давлением со стороны прессы – ее дом окружали папарацци, и журналисты предлагали медицинскому персоналу деньги за фото со звездой.

