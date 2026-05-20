Тодоренко о жизни после рождения третьего ребенка: «Приходилось трансформироваться»

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась, что рождение третьего изменило ее семейную жизнь с супругом, певцом Владом Топаловым. Об этом она рассказала в беседе с kp.ru.

По словам Тодоренко, после появления на свет третьего сына Федора их жизнь с Топаловым сильно изменилась. Телеведущая назвала этот этап новым витком в отношениях с мужем и временем построения нового формата коммуникаций внутри семьи. При этом знаменитость призналась, что не считает этот период легким.

«Я только родила — гормональный фон не налажен, все-все-все по-новому и по-другому. Каждый новый ребенок — это корректировка правил внутри семьи, поэтому приходилось трансформироваться по ходу съемок», — отметила она.

Тодоренко поделилась, что сейчас ее семья впервые ездит в путешествия впятером, с тремя сыновьями. Первой поездкой телеведущей и певца со всеми наследниками стал отдыха на Бали. В это время Федору было четыре месяца.

Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились в 2019 году. Свадьба знаменитостей состоялась в итальянском городе Сорренто. В декабре 2018-го у пары родился первенец — Михаил. В июле 2022 года телеведущая родила второго сына Мирослава. В сентябре 2025-го в семье артистов появился на свет третий сын, которого назвали Федор.

Ранее Тодоренко и Топалов раскрыли трудности в воспитании троих детей.

 
