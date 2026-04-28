Регина Тодоренко сравнила Влада Топалова с животным

Телеведущая Регина Тодоренко сравнила своего супруга Влада Топалова с животным. Об этом заявляет издание «Стархит».

Ведущая программы «Ставка на любовь» рассказала на пре-пати премии «РУ.ТВ», что всерьез занялась садоводством. На подоконнике у знаменитости уже расположились помидоры, огурцы и укроп.

«Я как бабка старая. Для кур у нас пока нет места, но очень хочется. <...> Домашнее животное — это мой муж. У меня большой медведь дома», — добавила Тодоренко в шутливой форме.

Артистка почти семь лет состоит в браке с Топаловым. Супруги официально зарегистрировали отношения в 2018 году за несколько недель до рождения первенца Михаила. В марте 2022 года Тодоренко объявила о второй беременности. И 15 июля у пары появился второй сын Мирослав.

В сентябре 2025 года стало известно, что телеведущая стала многодетной матерью. Она родила третьего сына. Звезда говорила, что приложила все усилия, чтобы не набрать много килограммов во время беременности из-за «лени и зажоров».Телеведущая следила за питанием, активно ходила, а также занималась пилатесом.

