Покинувшего РФ Васильева никто не узнал за границей: «Платил как все»

Инцидент с экс‑ведущим Первого канала Александром Васильевым наглядно показывает, что за границей статус российской телезвезды почти ничего не значит. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Васильев недавно побывал в одном из местных ресторанов за рубежом, чтобы выпить бокал «Тинто де Верано». Компанию ему составил друг — художник, модельер и дизайнер Андрей Бартенев.

Сотрудники заведения рассказали Telegram‑каналу, что не знали об известности своего посетителя, пока им об этом не сообщили.

«А мы его и не знали. Были не в курсе, что он знаменитость, только потом нам сообщили. <...> Платил как все — ни бартера, ни скидку не просил», — поделились работники кафе.

Сейчас Александр Васильев проживает во Франции. У телеведущего есть французское и литовское гражданство.

В ноябре 2024 года историк моды заявлял в беседе с YouTube-каналом RUS TVNET, что если заскучает по России, то включит романсы. По словам телеведущего, для него Россия — это поэзия, литература, живопись, балет, опера и язык.

