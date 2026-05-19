Цыганов встал на защиту спектакля «Гамлет» с Борисовым

Актер Евгений Цыганов заявил НСН, что спектакль «Гамлет» в МХТ им. Чехова стал смелым событием в театральном мире.

По словам Цыганова, в театре нет четких прописанных правил. Артист считает неправильным, что театральному режиссеру указывают, как надо ставить его работу. Он не согласился с призывом Олега Меньшикова, который назвал постановку «чудовищем».

По словам Цыганова, артисты лучше всех остальных способны оценить, что им удалось воплотить в жизнь, а что осталось нереализованным.

«Я понимаю, что для Юры Борисова, который сейчас дебютирует не просто на большой сцене, а на мхатовской и в роли Гамлета, в этом есть определённая смелость, и когда я вижу людей, которые совершают смелые поступки, во мне это вызывает уважение», — отметил актер.

Цыганов уточнил, что пока не смотрел нашумевший спектакль, но планирует. Из-за сильного актерского состава артисту интересно взглянуть на то, что получилось.

Ранее Федункив назвала сумму своего первого крупного гонорара.

 
