Сергей Жуков о воссоединении с Потехиным: «Чтобы что?»

Певец Сергей Жуков усомнился, что Алексей Потехин хочет воссоединяться с ним в группу «Руки Вверх!». Его слова передает kp.ru.

«Нужно ли это Алексею? Я-то и не уходил со сцены и продолжал все эти годы каждый день работать. Когда ты приходишь к Леше, говоришь: «Леш, давай мы на юбилейном концерте споем», Леша говорит: «Зачем?» — ну давайте ответим все вместе — чтобы что? Чтобы показать, что мы не ругались, сделать фотку красивую?» — поделился артист.

Жуков уточнил, что полноценного воссоединения «Руки Вверх!» уже никогда не будет. Однако он не против снова поработать с Потехиным и записать песню. Артист признался, что не может решать за других.

В мае Алексей Потехин признался, что ушел из группы «Руки Вверх!» из-за потери контакта с Сергеем Жуковым как в жизни, так и на сцене. По словам артиста, у него и Жукова прошел азарт, а творчество превратилось в рутину. Певца не устраивало, что у него не было драйва и взаимодействия на сцене с коллегой во время концертов.

