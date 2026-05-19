Бывшая невеста Кличко вспомнила, как оскароносный актер показал ей свои гениталии

Американская актриса и бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко Хайден Панеттьери призналась, что до неё домогался оскароносный актёр и режиссёр. Ее слова передаёт Daily Mail.

Панеттьери описала этот случай в своих мемуарах «This Is Me: A Reckoning». Инцидент произошёл на частной вечеринке. Артистка призналась, что в какой-то момент почувствовала на себе взгляд оскароносной звезды 40-50 лет. Девушке стало некомфортно от такого внимания. Когда актриса начала собираться домой, мужчина подошел к ней. Артист заявил ей, что к нему на штанину прилип «большой комок жвачки». Он настойчиво попросил взглянуть на него.

По словам Панеттьери, она опустила голову и увидела, что из расстегнутых штанов актера торчат его гениталии. В этот момент актриса ушла с вечеринки, не попрощавшись с подругой.

Панеттьери не рассказала подруге об этом инциденте, потому что посчитала, что «момент упущен».

«До этого момента мужчины в Голливуде всегда вели себя со мной вежливо и уважительно. Да, кто-то мог чмокнуть меня в губы или отпустить неуместный комментарий, но ничего не переходило черту», — отметила артистка.

