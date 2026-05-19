Известного хирурга из Украины подозревают в неуплате налогов

УНН: компания украинского хирурга Дербака уклонилась от уплаты налогов
Крупнейшая украинская клиника пластической хирургии Lita Plus Сергея Дербака уклонилась от уплаты налогов. Об этом сообщает издание УНН.

Правоохранительные органы Украины выяснили, что центр пластической хирургии прибегал к дроблению бизнеса. По предварительным данным, их сумма неуплаченных налогов может достигать около 100 млн гривен (около 161 млн рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»).

Отмечается, что с января 2024 года по апрель 2026 года реальный доход медцентра мог составить около 7,2 млн в иностранной валюте и более 141 млн гривен (227 млн рублей). Общий оборот, по оценкам следствия, превышает 520 млн гривен (837,2 млн рублей). На данный момент возбуждено уголовное производство в соответствии с ч. 3 ст. 212 УК Украины за уклонение от уплаты налогов.

В ходе следственных действий изъяты автомобили, финансовые документы, черновые записи и более 18,4 млн гривен (около 29,6 млн рублей) наличными в разных валютах. Происхождение средств на данный момент не установлено.

Ранее суд не арестовал севшего на трон в Эрмитаже мужчину.

 
