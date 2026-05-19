Известного хирурга из Украины подозревают в неуплате налогов

Крупнейшая украинская клиника пластической хирургии Lita Plus Сергея Дербака уклонилась от уплаты налогов. Об этом сообщает издание УНН.

Правоохранительные органы Украины выяснили, что центр пластической хирургии прибегал к дроблению бизнеса. По предварительным данным, их сумма неуплаченных налогов может достигать около 100 млн гривен (около 161 млн рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»).

Отмечается, что с января 2024 года по апрель 2026 года реальный доход медцентра мог составить около 7,2 млн в иностранной валюте и более 141 млн гривен (227 млн рублей). Общий оборот, по оценкам следствия, превышает 520 млн гривен (837,2 млн рублей). На данный момент возбуждено уголовное производство в соответствии с ч. 3 ст. 212 УК Украины за уклонение от уплаты налогов.

В ходе следственных действий изъяты автомобили, финансовые документы, черновые записи и более 18,4 млн гривен (около 29,6 млн рублей) наличными в разных валютах. Происхождение средств на данный момент не установлено.

Ранее суд не арестовал севшего на трон в Эрмитаже мужчину.