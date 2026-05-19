Создатели хита «Barbie Girl» распались

Группа Aqua объявила о распаде
Датская поп-группа Aqua объявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о распаде.

«Aqua была важной частью нашей жизни. Вместе мы получили шанс испытать больше, чем мы когда-либо мечтали», — отметили участники коллектива.

Артисты группы выступали вместе на протяжении 30 лет. По их мнению, наступило время прощаться, «пока воспоминания еще сильны и сохранилась любовь к музыке».

«От всего сердца благодарим всех, кто был частью этого путешествия на протяжении последних 30 лет. Спасибо вам за любовь, энергию, поддержку и за все моменты, которые мы пережили вместе. С этого момента ничего, кроме любви и благодарности», — поделились музыканты.

Aqua получила известность в 1990-е годы и стала ярким и наиболее успешным музыкальным коллективом в Дании в конце XX века. Их самая известная песня — «Barbie Girl». В коллективе выступали Лене Нюстрем Растед, Рене Диф, Серен Растед и Клаус Норрен. За свою карьеру они выпустили три студийных альбома: Aquarium (1997), Aquarius (2000) и Megalomania (2011).

