Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Создателя «Эйфории» раскритиковали на нацистскую символику

Режиссер «Эйфории» Сэм Левинсон столкнулся с критикой после демонстрации нацистской символики в сериале. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, Левинсона раскритиковали после выхода шестого эпизода нового сезона, где героине Хлои Черри сделают татуировку со свастикой на пояснице. Поклонники проекта посчитали неуместным использовать так нацистскую символику. Отмечается, что в пятой серии героиня Черри снялась в откровенной сцене на фоне нацистского флага.

Многим фанатам не понравилось, что Левинсон добавляет в сериал шокирующие сцены вместо того, чтобы развивать сюжет. Некоторые поклонники отметили, что потеряли нить повествования.
«Я вообще не понимаю, при чем тут нацизм? Какое отношение он имеет к сюжету», — отметил пользователь соцсети X.

В мае бывшая звезда Disney и актриса фильмов для взрослых Мейтленд Уорд раскритиковала образ героини Сидни Суини в третьем сезоне сериала «Эйфория», заявив, что шоу сексуализирует детские образы и выставляет OnlyFans-моделей в унизительном свете.

