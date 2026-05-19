Звезда сериала про СВО снялась в проекте про Югославию

В России выйдет сериал «Югославия»
В Москве и Подмосковье стартовали съемки шпионского политического триллера «Югославия». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Wink.

Проект рассказывает о событиях конца 90-х и военном конфликте на Балканах. Главный герой — офицер российской военной разведки Максим — оказывается в центре опасной игры. По сюжету, за мужчиной охотится профессиональный офицер ЦРУ Нейтон Кроули. На фоне стремительно надвигающейся войны Максим также встречает белградскую журналистку Зорицу, у которой свои секреты и своя личная битва.

«Сейчас я работаю над акцентом, потому что играю сербку, и это для меня действительно новый вызов и очень сложная роль. Ради проекта я месяц тренировалась и приводила себя в физическую форму — в фильме очень много трюков. Надеюсь, у нас получится энергичная и красивая история», — рассказала исполнительница роли Зорицы Ника Здорик.

Режиссером картины стал Михаил Морсков. В ролях: Василий Копейкин, Ника Здорик, Юрий Чурсин, Вуле Маркович, Милош Тимотиевич, Игорь Гордин, Игорь Хрипунов, Гела Месхи, Игорь Бочкин, Александр Ратников, Евдокия Германова, Владимир Верёвочкин, Петар Зекавица, Владимир Стержаков, Евгений Коряковский, Эгидиюс Микитас, Евгений Шварц, Александр Андриенко, Даниил Спиваковский, Анастасия Микульчина, Анна Попова, Алексей Гришин, Павел Харланчук, Игорь Климов, Сергей Юшкевич, Сергей Колос, Карэн Бадалов, Сергей Шнырев.

