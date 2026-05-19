Федункив о бывших возлюбленных: «Были тарелочниками»

Актриса и юмористка Марина Федункив в шоу «Вопрос Ребром» призналась, что никогда не была в роли «тарелочницы».

Федункив объяснила, что все ее бывшие возлюбленные были бедными. Артистке приходилось платить за ухажеров.

«Я сама угощу мужика. Я всю жизнь это делала. Так что они были тарелочниками, а не я у них. Это сейчас что-то фортануло», — рассказала юмористка.

Федункив в 50 лет вышла замуж за бизнесмена Стефано Маджи, который моложе нее на 13 лет. Артистка говорила, что они оба очень хотели ребенка, но не зацикливались на этой теме. По словам актрисы, итальянец не собирался с ней разводиться из-за отсутствия детей. Позже комикесса смогла забеременеть. В 2024-м у нее родился сын Теодора.

В марте 2026-го Федункив призналась, что изначально отказала своему мужу-итальянцу Стефано Маджи в предложении руки и сердца. Она объяснила, что опасалась брака с Маджи из-за большой разницы в возрасте. Юмористка считала, что партнер мог себе найти девушку помоложе.

