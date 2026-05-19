Алексей Воробьев снялся в комедии про путешествия во времени

Фильм «Касса невест» с Алексеем Воробьевым выйдет в прокат 2 июля
Фильм «Касса невест» стартует 2 июля в российском прокате. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Киностудии Горького.

Действие картины развернется в недалеком будущем, в котором изобрели машину времени. Однако эта технология доступна только богатым жителям Москвы. По сюжету, аферист и ловелас Лаврик переносится в Москву 1913 года по заданию триллионера Больцмана. Герою предстоит украсть кубок Гименея, дарующий вечную любовь. Чтобы добраться до ценного артефакта, мужчине нужно жениться на свободолюбивой девушке Варе.

Режиссер проекта Руслан Бальтцер. В ролях: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин, Снежана Самохина, Никита Шишкин, Егор Дружинин, Сергей Епишев, Ника Фисенко, Елена Махова, Артем Гайдуков, Ольга Тумайкина, Екатерина Моргунова, Борис Смолкин.

«Это история в том числе про поиск любви и человека, с которым можно быть настоящим: ранимым, слабым, смешным. Зрители увидят приключения современного человека, который попадает в прошлое, где ему то легко, то совсем наоборот. Там есть все: юмор, любовь, надежда, поиск себя», — заявил исполнитель роли Лаврика Алексей Воробьев.

