Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Культура

Экс-звезда «Уральских пельменей» о болезни: «Боялась, что никогда не буду ходить»

У актрисы Юлии Михалковой защемило нерв в спине из-за стресса
Новосильцев Артур/Агентство «Москва»

Актриса, экс-звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о недавней болезни. Ее цитирует kp.ru.

По словам Михалковой, во время выпуска фильма по ее идее «Уралочка» у нее на фоне стресса защемило нерв в спине.

«Месяц просто передвигалась как черепашка. Каждое мое движение сопровождалось такой дикой болью в спине…» — вспоминает она.

Актриса ждала, что состояние пройдет быстро, но на несколько недель ее буквально парализовало от боли, пришлось отменять планы и договоренности.

«Естественно, меня это пугало, меня это так напугало и так меня расстроило, что у меня каждый день начинался с того, что я плакала из-за того, что никогда не буду ходить», — рассказывает Михалкова.

Артистка добавила, что в этот трудный момент на помощь ей пришли друзья-врачи.

Также Михалкова объяснила решение шесть лет назад уйти из проекта «Уральские пельмени».

Ранее участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин объяснил ностальгию по старому телевизионному контенту.

 
Теперь вы знаете
«Болезнь X». Какие эпидемии угрожают России и миру и есть ли шанс защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!