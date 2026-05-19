Экс-звезда «Уральских пельменей» о болезни: «Боялась, что никогда не буду ходить»

Актриса, экс-звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о недавней болезни. Ее цитирует kp.ru.

По словам Михалковой, во время выпуска фильма по ее идее «Уралочка» у нее на фоне стресса защемило нерв в спине.

«Месяц просто передвигалась как черепашка. Каждое мое движение сопровождалось такой дикой болью в спине…» — вспоминает она.

Актриса ждала, что состояние пройдет быстро, но на несколько недель ее буквально парализовало от боли, пришлось отменять планы и договоренности.

«Естественно, меня это пугало, меня это так напугало и так меня расстроило, что у меня каждый день начинался с того, что я плакала из-за того, что никогда не буду ходить», — рассказывает Михалкова.

Артистка добавила, что в этот трудный момент на помощь ей пришли друзья-врачи.

Также Михалкова объяснила решение шесть лет назад уйти из проекта «Уральские пельмени».

