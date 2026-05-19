Лена Ленина о своих прическах в Каннах: «Иногда хочется посмотреть на критикующих в их образах»

Писательница Лена Ленина призналась, что не читает новости с критикой ее образов на Каннском кинофестивале. В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что хотела бы посмотреть на наряды и прически своих хейтеров.

Ленина уже несколько лет подряд приезжает в Канны и удивляет публику своими эпатажными образами. Основной акцент предпринимательница делает на высоких необычных прическах, о которых неоднозначно высказываются пользователи сети и стилисты в СМИ. Как оказалось, сама Ленина не обращает внимание на комментарии.

«Я вообще не читаю, что обо мне пишут. Наверное, если бы прочла, то где-то порадовалась, а где-то расстроилась. Я считаю, главное, чтобы люди реагировали. Мне было бы обидно, если бы меня не заметили. А раз хвалят или ругают — это нормально. Но иногда хочется посмотреть на критикующих в их образах, на их прически, платья и красоту. И если окажется, что меня критикуют женщины, которые выглядят не лучше, чем я, тогда будем считать, что трудно вытерпеть меня — такую прекрасную, умную, красивую, богатую, успешную, знаменитую и очень скромную», — поделилась Ленина.

В одном из образов в этом году Ленина использовала розовую туфлю, которую закрепила на голове. По ее словам, идея появилась накануне, ведь изначально у нее были совершенно другие планы. Писательница подчеркнула, что до этого два раза подряд она делала очень «консервативные, безупречные, высокие и сложные прически», поэтому ей захотелось «похулиганить».

«Прическу задумали с распущенными волосами. Впервые в моей практике. Потом стали думать, какая туфелька подойдет к лимонному платью. Пришлось утром до макияжа и причёски поехать в обувной магазин. Решили, что классическая лодочка на шпильке — это то, что нужно. А к лимонному цвету подобрали ярко-розовую. А раз получилось немного в американском стиле, вульгарновато, то решили добавить и пышности волосам, и серьги, и яркие губы. Получилось барбиобразно с намеком на вульгарность и сексуальность. Мне образ очень понравился, и я горжусь, что идея моя, а реализация — чемпиона мира по парикмахерскому искусству Седрака Гамбаряна, который уже который год ездит со мной на Каннский кинофестиваль», – рассказала предпринимательница.

Ленина считает, что все ее образы разные и необычные, поэтому любимых у нее нет. Она отметила, что любит эпатаж, но правила Каннского кинофестиваля, которые недавно ввели, заставляют ее сдерживаться.

«Все мои выходы настолько разные, и люди настолько по-разному их воспринимают, что я решила не реагировать ни на какие комментарии. Не удивительным образом мнения разделились. Сколько людей, столько и мнений. Я пять раз поднималась, и пять раз были разные комментарии в моем аккаунте. Одним одно нравится, другим другое. Я в восторге от всех укладок, но некоторые мне нравятся больше, потому что у меня есть легкая склонность к эпатажности. Более того, будь моя воля, я бы поступила еще более ярко. Но Каннский кинофестиваль — не Met Gala, где можно пойти дальше и надеть люстру на голову, как Кэти Перри. У Каннского кинофестиваля свой жестко регламентированный протокол, с прошлого года все очень строго — никаких «голых» платьев, глубоких декольте, больших кринолиновых юбок, длинных шлейфов на полдорожки. Все должно быть в гламурном и аристократичном стиле», — заявила Ленина.

