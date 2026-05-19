Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

В России стали чаще скачивать музыку

Офлайн-прослушивание музыки в России выросло на треть за год
mooremedia/Shutterstock/FOTODOM

Россияне стали чаще брать музыку с собой — скачивают любимые треки заранее, чтобы слушать их вне дома. Об этом сообщил «Газете.Ru» музыкальный сервис Звук со ссылкой на внутренние данные.

Как свидетельствуют аналитики сервиса, с июля 2025 года по начало мая 2026 года время офлайн-прослушивания выросло на 36%. При этом среднее дневное число офлайн-слушателей выросло на 13%. При этом онлайн-аудитория сервиса, отметили в Звуке, также продолжает расти

«Пользователи заранее формируют личный каталог треков, чтобы возвращаться к любимой музыке в любой момент и в любом месте — независимо от покрытия сети», — добавляют представители платформы.

В 2026 году пользователи чаще всего сохраняли треки «Базовый минимум» Sabi и MIA BOYKA; «Ворона» Кэнни и МС Дымки; «Сыпь, гармоника!» СДП; «NOBODY» Aarne, Toxi$ и Big Baby Tape; «КУПЕР» SQWOZ BAB; «БАНК» Icegergert и Zivert; «Феникс» BEARWOLF; «Тону» HOLLYFLAME; «67 (Six Seven)» Gazan. В мае самым скачиваемым треком стал «обла.ком» Соловы.

«Мы видим, как пользователи адаптируют сценарии взаимодействия с сервисом под свои потребности. Человек хочет, чтобы любимая музыка была рядом в машине, в метро, за городом, в любой точке — вне зависимости от того, есть сеть или нет», — комментирует Катя Кляйн, директор департамента контента музыкального сервиса Звук.

Для анализа использовались внутренние данные музыкального сервиса Звук.

Ранее Metallica и Linkin Park стали любимыми «виниловыми» артистами россиян.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти, единое пособие по новым правилам и вандализм в Эрмитаже. Что нового к утру 19 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!