В России стали чаще скачивать музыку

Офлайн-прослушивание музыки в России выросло на треть за год

Россияне стали чаще брать музыку с собой — скачивают любимые треки заранее, чтобы слушать их вне дома. Об этом сообщил «Газете.Ru» музыкальный сервис Звук со ссылкой на внутренние данные.

Как свидетельствуют аналитики сервиса, с июля 2025 года по начало мая 2026 года время офлайн-прослушивания выросло на 36%. При этом среднее дневное число офлайн-слушателей выросло на 13%. При этом онлайн-аудитория сервиса, отметили в Звуке, также продолжает расти

«Пользователи заранее формируют личный каталог треков, чтобы возвращаться к любимой музыке в любой момент и в любом месте — независимо от покрытия сети», — добавляют представители платформы.

В 2026 году пользователи чаще всего сохраняли треки «Базовый минимум» Sabi и MIA BOYKA; «Ворона» Кэнни и МС Дымки; «Сыпь, гармоника!» СДП; «NOBODY» Aarne, Toxi$ и Big Baby Tape; «КУПЕР» SQWOZ BAB; «БАНК» Icegergert и Zivert; «Феникс» BEARWOLF; «Тону» HOLLYFLAME; «67 (Six Seven)» Gazan. В мае самым скачиваемым треком стал «обла.ком» Соловы.

«Мы видим, как пользователи адаптируют сценарии взаимодействия с сервисом под свои потребности. Человек хочет, чтобы любимая музыка была рядом в машине, в метро, за городом, в любой точке — вне зависимости от того, есть сеть или нет», — комментирует Катя Кляйн, директор департамента контента музыкального сервиса Звук.

Для анализа использовались внутренние данные музыкального сервиса Звук.

