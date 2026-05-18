Metallica и Linkin Park стали любимыми «виниловыми» артистами россиян

В России вырос спрос на виниловые пластинки. Об этом сообщили «Газете.Ru» сервис «КИОН Музыка» и e-commerce сервис CDEK.Shopping, оценившие интерес аудитории к этому носителю ко дню рождения граммофонной пластинки.

Выяснилось, что за первые четыре месяца 2026 года спрос на данный вид носителя вырос на 11%. Средний чек составил 7 447 рублей и вырос на 7%.

Половина покупателей пластинок выбирают винил с альтернативной и рок-музыкой, самым востребованным артистом на виниле стала группа Metallica. За ними – Linkin Park и The Beatles.

Рок удерживает первое место — на него приходится около 40-45% заказов. Следом идут метал и его поджанры — порядка 20%, альтернативная музыка — около 15%, а также поп и поп-рок — около 10%. Менее массовыми, но стабильно востребованными остаются джаз, хип-хоп, электронная музыка и регги.

В тройку лидеров среди исполнителей входят Metallica — около 8% заказов, Linkin Park — около 7% — и The Beatles — около 6%. Также заметный интерес сохраняется к Билли Айлиш, Майлзу Дэвису и Элтону Джону каждый из них формирует порядка 4-5% спроса. Самой прослушиваемой песней в цифровой среде лидера по продажам на аналоговом носителе стал трек The Unforgiven.

По данным «КИОН Музыки», период с 1 января по 30 апреля 2026 года самыми популярными песнями группы Metallica стали «The Unforgiven», «Nothing Else Matters», «Enter Sandman», «Turn The Page», «Devil's Dance».

Самые востребованные песни Linkin Park по числу прослушиваний — «Numb», «In the End», «Faint», «What I've Done», «Somewhere I Belong».

Среди композиций The Beatles по числу прослушиваний главные — «Girl», «Yesterday», «Let It Be», «Come Together», «And I Love Her».

В жанре рок самыми популярными по числу прослушиваний оказались отечественные композиции «Поезда», «Привет», «Самолеты» и «Вторая весна» Жени Трофимова, «Свобода» Сергея Шнурова и группы «Кипелов».

18 мая 1888 изобретатель Эмиль Берлинер представил первую граммофонную пластинку.

Ранее Metallica вызвала землетрясение в Греции.