Козловский и Акиньшина успели пожениться до рождения сына

akinshok2013/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

39-летняя российская актриса Оксана Акиньшина и 40-летний актер Данила Козловский зарегистрировали брак до рождения сына. Об этом сообщило kp.ru со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, молодые родители успели пожениться до родов и сейчас живут в центре Москвы в квартире Козловского. Инсайдеры рассказали, что все четыре года своего романа они мечтали стать родителями, поскольку разлучены со старшими детьми.

У Акиньшиной уже есть трое детей от двух бывших мужей. 17-летний Филипп живет в Санкт-Петербурге с мамой и папой актрисы, а 13-летний Константин и 9-летняя Эмми — за границей с отцом и его семьей.

У Козловского растет 6-летняя дочь Ода-Валентина от отношений с актрисой Ольгой Зуевой. Девочка проживает в США с матерью, а отец содержит девочку и навещает ее несколько раз в год во время отпуска.

18 мая влюбленные признались, что назвали новорожденного сына Лео и показали его первое фото.

«Смысл есть во всем и всегда, но никогда не ощущаешь его так остро, как после рождения ребенка. Спасибо, Оксана, за это чудо, за эти руки, которым можно теперь обхватить небо», — написал Козловский.

