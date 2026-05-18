Дмитрий Назаров переписал единственное жилье в Москве на пасынка

Актер Дмитрий Назаров переписал последнее имущество в Москве на пасынка Арсения. Об этом сообщает «Абзац».

Речь идет о комнате в квартире в Красносельском районе Москвы площадью 75 кв. м. Адвокат Станислав Вершинин считает, что Назаров сделал это из-за риска быть признанным иноагентом. По словам юриста, с июля 2024-го у иноагентов нет прав иметь в собственности недвижимость, транспорт и другое имущество на территории России.

«Такому лицу дается срок (до полугода) на отчуждение активов. Переписав комнату до возможного включения в реестр, Назаров мог решить вопрос заранее, не дожидаясь принудительной продажи с ограничениями по срокам и цене», — отметил адвокат.

Вершинин также предположил, что Назаров переписал жилье на пасынка для минимизации расходов. Как отметил юрист, за границей неудобно оплачивать налоги и коммунальные платежи за российскую недвижимость и распоряжаться собственностью.

Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева уехали из России в январе 2023 года после увольнения из МХТ имени Чехова. Тогда они распродали практически все имущество.

Ранее жена Назарова Ольга написала письмо в Госдуму с просьбой вернуться в РФ.