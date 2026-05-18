Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Дмитрий Назаров переписал единственное жилье в Москве на пасынка

«Абзац»: актер Дмитрий Назаров переписал недвижимость в Москве на пасынка
Евгения Новоженина/РИА Новости

Актер Дмитрий Назаров переписал последнее имущество в Москве на пасынка Арсения. Об этом сообщает «Абзац».

Речь идет о комнате в квартире в Красносельском районе Москвы площадью 75 кв. м. Адвокат Станислав Вершинин считает, что Назаров сделал это из-за риска быть признанным иноагентом. По словам юриста, с июля 2024-го у иноагентов нет прав иметь в собственности недвижимость, транспорт и другое имущество на территории России.

«Такому лицу дается срок (до полугода) на отчуждение активов. Переписав комнату до возможного включения в реестр, Назаров мог решить вопрос заранее, не дожидаясь принудительной продажи с ограничениями по срокам и цене», — отметил адвокат.

Вершинин также предположил, что Назаров переписал жилье на пасынка для минимизации расходов. Как отметил юрист, за границей неудобно оплачивать налоги и коммунальные платежи за российскую недвижимость и распоряжаться собственностью.

Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева уехали из России в январе 2023 года после увольнения из МХТ имени Чехова. Тогда они распродали практически все имущество.

Ранее жена Назарова Ольга написала письмо в Госдуму с просьбой вернуться в РФ.

 
Теперь вы знаете
В России уже умирали от Эболы. Стоит ли россиянам бояться нового штамма, от которого нет лекарств и вакцин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!